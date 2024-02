PSG-Rennes, Mbappé sostituito. Luis Enrique: "Vi spiego perché"

Luis Enrique su Mbappé: "Quando vorrò..."

Luis Enrique, al termine della partita, ha spiegato così la decisione: "È molto semplice, prima o poi, bisognerà abituarsi a giocare senza Kylian. Quando lo vorrò far giocare, lo farò. Quando non vorrò, la stessa cosa". In questa stagione Mbappé ha segnato 32 reti in 34 presenze in tutte le competizioni.