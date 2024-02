Psg-Rennes 1-1: Luis Enrique salvato al 97' da Ramos, entrato al posto di Mbappé

PARIGI (FRANCIA) - Pareggio in extremis (1-1) per il Paris Saint-Germain nella 23ª giornata di Ligue 1 , in cui ha rischiato di perdere in casa contro il Rennes ( reduce dall'eliminazione in Europa League per mano del Milan ). Prima della partita un minuto di silenzio al 'Parco dei Principi' in ricordo di Artur Jorge , allenatore portoghese campione di Francia con i parigini nel 1994 che è deceduto questa settimana all'età di 78 anni. A spaventare la capolista una splendida rete segnata al 33' da Gouiri al portiere azzurro Donnarumma , con il Psg poi vanamente a caccia del pari fino al 97' quando su rigore ha segnato Goncalo Ramos , steso dal portiere Mandanda dopo che Luis Enrique lo aveva mandato in campo al 65' al posto di Mbappé ( capitano nonostante abbia già annunciato al club il suo addio in estate a parametro zero con destinazione Real Madrid). La squadra parigina allunga così a 18 la striscia di partite senza ko in campionato (l'unico è arrivato il 15 settembre in casa contro il Nizza) mentre è di 11 punti adesso il vantaggio sul Brest secondo della classe.

Il Monaco scavalca il Nizza, Lille ko

Il Monaco intanto si mette alle spalle il passo falso col Tolosa, torna a vincere e si rilancia nella corsa a un posto in Champions. A Lens sono Balogun e Minamino a mettere la gara in discesa per la squadra del Principato, ma i padroni di casa rimontano con Wahi e Said. Balogun fallisce dagli undici metri il 3-2, ci pensa allora Minamino al 92' a regalare ai suoi tre punti preziosi. Con questa vittoria infatti il Monaco sale al terzo posto scavalcando il Nizza del tecnico italiano Farioli, fermato a sorpresa sullo 0-0 in casa dal fanalino di coda Clermont. A -2 dal Nizza resta il Lille dell'ex allenatore romanista Fonseca, uscito sconfitto per 3-1 dal campo del Tolosa: nel primo tempo gli ospiti passano in vantaggio con la rete di Haraldsson al 45', ma a inizio ripresa il Tolosa pareggia con Mawissa Elebi (49'). Il Lille (titolare l'ex napoletano Ounas) si scioglie e subisce il sorpasso da Sierro (al 60' su rigore) prima della rete di Daillinga (66') che fissa il risultato sul definitivo 3-1.

Reims corsaro a Le Havre, ora tocca al Marsiglia

Vittoria estena invece per il Reims, che passa in extremis sul campo del Le Havre (1-2). Accade tutto nel secondo tempo con Daramy che sblocca il risultato al 64' per gli ospiti. Due minuti dopo Foket rimedia il secondo cartellino giallo e il Reims resta in dieci uomini. Il Le Havre prova ad approfittarne e al 74' Toure riporta in equilibrio il risultato dagli undici metri, ma il Reims non si lascia intimidire e in pieno recupero (96') su calcio di rigore Daramy si ripete segnando il gol vittoria per i suoi. A chiudere il programma della 23ª giornata la sfida serale tra Marsiglia e Montpellier.

