Mbappé oggi capitano con il Psg, ma è bufera: il motivo

Quella di oggi pomeriggio è la prova del nove per Kylian Mbappé: gli servirà a capire cosa aspettarsi dal suo pubblico da qui fino al termine della stagione. I tifosi del Paris Saint-Germain fischieranno o non fischieranno il loro fuoriclasse? La squadra di Luis Enrique torna infatti per la prima volta al Parco dei Principi da quando il suo campione ha comunicato al club e ai compagni di squadra che andrà via a giugno, al termine del contratto. I tifosi della curva Auteuil, quelli del Collectif Ultras Paris (CUP), dovrebbero risparmiargli i fischi, almeno fino a quando Mbappé non dirà pubblicamente che andrà via da Parigi a fine stagione. Il resto dello stadio, da sempre più volubile, non è escluso che possa manifestare al numero 7 parigino il suo disappunto per la scelta di lasciare il Psg dopo 7 anni per tentare una nuova avventura, che con ogni probabilità sarà al Real Madrid.