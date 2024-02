“Mbappé al Real Madrid: c’è già un problema in vista dell’estate”

MADRID - Mbappé e il Real Madrid, in Spagna danno ormai l’affare fatto . E secondo Marca ci sarebbe già un primo problema da risolvere. Il giocatore in uscita dal PSG dovrà scegliere se andare alle Olimpiadi (che si disputeranno a Parigi) o no. In ballo c’è la preparazione negli Stati Uniti con i Blancos. Secondo l’Equipe il piano della Federazione francese sarebbe quello di portare Kylian, Griezmann e Varane alla squadra che si giocherà l’oro nella disciplina calcistica . Il regolamento prevede infatti di arruolare tre calciatori Under 21 in squadra.

Mbappé tra Europei, Olimpiadi e Stati Uniti

Le Olimpiadi, disputate sotto il CIO e non sotto la regolamentazione della FIFA, non prevedono indennizzi in caso di infortuni. Così il Real Madrid teme che il nuovo fenomeno in arrivo potrebbe dare forfait subito come successo a Ceballos (infortunio con la Spagna Under 21). Dal 14 giugno al 14 luglio Mbappé sarà in campo per gli Europei. Poi le Olimpiadi (24 luglio-9 agosto) in piena preparazione del Real. C’è di mezzo la tournée negli Stati Uniti: farla con o senza il fenomeno francese comporta un notevole cambiamento dei ricavi. Nelle ultime due estati il Real ha incassato 12 e 15 milioni di euro per aver giocato quattro partite. Con Mbappé la cifra sarebbe più alta. Futuro in divenire, a Madrid aspettano Kylian e la Francia preme.