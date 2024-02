Bourigeaud, notte surreale: tripletta al Milan con i ladri in casa

Rennes-Milan 3-2: cronaca, statistiche e tabellino

Bourigeaud, tripletta con i ladri in casa

Tre gol che non sono bastati a qualificarsi agli ottavi di finale (avanti i rossoneri, vittoriosi per 3-0 a San Siro all'andata) e che sono stati segnati mentre a casa sua erano in azione i ladri. Proprio mentre il centrocampista del Rennes era in campo al Roazhon Park infatti, la sua abitazione è stata svaligiata. Una brutta disavventura in una serata che Bourigeaud difficilmente dimenticherà.