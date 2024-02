Rennes-Milan 3-2, la squadra di Pioli perde ma vola agli ottavi. Leao protagonista

Bourigeaud protagonista, Leao rimette in piedi il Milan

Inizio horror del Milan anche nella seconda frazione di gioco, con Bourigeaud che riporta avanti la squadra di casa dagli 11 metri, piazzando la sfera nell'angolo alla sinistra di Maignan, dopo un fallo ingenuo di Kjaer all'interno dell'area di rigore milanista. Agli ospiti, però, bastano 4 minuti per rispondere in ripartenza, con Rafa Leao che fa tutto da solo e supera con un pizzico di fortuna Mandanda, prima del tap-in finale. 2-2 che consente a Pioli di far ruotare i suoi in vista del big match con l'Atalanta di Gasperini. Inutile ai fini del risultato finale il secondo penalty realizzato da Bourigeaud al 68', in seguito ad un On Field Review del direttore di gara, con il Milan che stacca il pass per gli ottavi di Europa League, in virtù del 3-0 dell'andata.