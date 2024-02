Zamorano su Mbappé: "Il più forte al mondo? Forse..."

Ivan Zamorano durissimo nei confronti di Kylian Mbappé. La stella del Paris Saint-Germain, che oggi indossa ancora la fascia di capitano dei francesi, è sempre più vicino al Real Madrid di Carlo Ancelotti, che lo avrebbe già bloccato per la prossima estate. L'ex attaccante dell'Inter, nel corso di un'intervista concessa ad AS, ha parlato proprio del possibile passaggio ai Blancos del fuoriclasse ex Monaco.