“Mbappé al Real Madrid, contratto fino al 2030. E fa una scelta sorprendente sull'ingaggio”

Dopo anni di voci e lunghi corteggiamenti, il Real Madrid sta per mettere le mani su Kylian Mbappé . Il fuoriclasse francese è pronto a lasciare il Psg per sposare il progetto tecnico di Carlo Ancelotti e firmare un contratto pluriennale con Florentino Perez . Un accordo fino al 2030 che prevede anche un importante taglio all'ingaggio attualmente percepito da Mbappé, secondo quanto riportato da As.

Quanto guadagnerà Mbappé al Real Madrid: taglio all'ingaggio

Mbappé-Real Madrid, un matrimonio che s'ha da fare. Salvo clamorose sorprese, il gioiello classe '98 giocherà con la maglia dei Blancos nella prossima stagione sportiva, realizzando uno dei suoi sogni nel cassetto. L'edizione odierna di As, quotidiano spagnolo molto vicino alle vicende del club di Florentino Perez, traccia la strategia del Real per convincere l'ex Monaco in via definitiva, illustrando i dettagli di un contratto faraonico.

Il talento parigino, dopo il recente rinnovo col Psg, guadagana 72 milioni di euro lordi all'anno più bonus, cifre che le Merengues non hanno intenzione di mettere sul piatto. Il Madrid si è imposto in questi mesi di non superare i 50 milioni di euro annui per un singolo giocatore, ecco perché vuole proporre a Mbappé un contratto di 6 anni, con scadenza 2030, con un ingaggio più contenuto. L'obiettivo è scendere sotto il muro dei 50 milioni, garantendo al ragazzo dei bonus alla firma e in caso di vittoria della Champions League, nonché al raggiungimento di altri traguardi personali.

Inoltre, Mbappé non rinuncerà alle partnership che lo vedono protagonista a livello globale, così come accaduto in Francia. Da sciogliere anche il nodo legato ai diritti d'immagine del calciatore, con il Real Madrid che vorrebbe gestirne una buona percentuale. Mbappé, complice la linea della mamma-agente e dell'entourage, non vi rinuncerà facilmente.