Il Brighton blinda De Zerbi: l'annuncio del club sul futuro del tecnico

Il nome di Roberto De Zerbi attira l'attenzione di diversi club alla ricerca di un nuovo allenatore per il prossimo anno. Il tecnico italiano era stato accostato ad esempio al Barcellona che a fine stagione saluterà Xavi. Ma il Brighton, rivale della Roma agli ottavi di finale di Europa League, blinda De Zerbi .

L'annuncio del Brighton sul futuro di De Zerbi

Lo fa attraverso il direttore esecutivo del club inglese, Paul Barber, intervenuto a Bbc Radio: "Vogliamo che De Zerbi resti con noi il più a lungo possibile". Poche parole, ma chiare e dirette. Un messaggio all'indirizzo delle società che stanno pensando al tecnico ex Sassuolo per il prossimo anno. De Zerbi è legato al Brighton fino al 2026 e il suo nome in passato è stato accostato anche al Bayern Monaco, al Manchester United e al Chelsea.