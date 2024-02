Squalifica e multa per Ronaldo dopo "l'esultanza immorale": quante gare salterà

Ronaldo, squalifica e multo: la decisione

Per questo motivo è arrivata la squalifica di un turno con multa da ventimila riyal, ovver 5.333 dollari, da pagare all'Al Shabab per coprire le spese sostenute dal club che ha presentato denuncia. CR7 sarà così costretto a saltare la prossima partita di campionato contro l'Al-Hazm. La decisione non è impugnabile. Ronaldo dopo l'episodio, non ripreso dalle telecamere ma divenuto virale successivamente, si era giustificato spiegando che il suo era un gesto comune in Europa per esultare alla vittoria.