Liverpool, Van Dijk preso di mira da Salah e Mac Allister: c'entrano i Mondiali

Retroscena curioso nello spogliatoio del Liverpool , reduce da un ottimo momento dopo la vittoria della Carabao Cup . Salah e Mac Allister , infatti, si divertono a prendere in giro il capitano Van Dijk . Lo fanno pronunciando una frase che gli olandesi ricordano con dispiacere , ovvero quella che Messi pronunciò a Weghorst in occasione dell'ultimo Mondiale quando proprio l'Argentina eliminò l'Olanda ai rigori ai quarti di finale.

Qual è la frase e perché infastidisce Van Dijk?

Mac Allister, in un'intervista a DSports, ha fatto riferimento alla curiosità, svelando poi la frase che utilizza con Salah per ironizzare col capitano dei Reds: "Anda pa' allá bobo", ovvero il famoso "Cosa stai guardando?" che la Pulce disse all'attaccante olandese, Weghorst, in zona mista dopo la qualificazione dell'Albiceleste.