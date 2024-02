Carabao Cup, il Liverpool trionfa ai supplementari: van Dijk fa felice Klopp

LONDRA (INGHILTERRA) - Jurgen Klopp riesce a dare un significato speciale alla stagione, l'ultima prima dell'addio ai Reds , alzando al cielo un trofeo a Wembley. E non è finita calcolando che Salah e compagni sono ancora in corsa tra campionato, Fa Cup e Champions League. Intanto, però, l'allenatore tedesco mette nel suo palmares l'ultima edizione della Carabao Cup , che il Liverpool ha vinto ai tempi supplementari contro il Chelsea con il punteggio di 1-0. Decisivo il gol di testa di van Dijk al 118'. Da segnalare che al 60' era stata annullata una rete al difensore olandese. All'inizio era stata assegnata ma poi è stata cancellata dopo l'intervento del Var. La partita era finita senza gol durante i tempi regolamentari. La finale è stata una sfida ricca di intensità e tantissime occasioni, dove i portieri sono stati i veri protagonisti compiendo miracoli su miracoli.

Carabao Cup, il Liverpool a quota 10 trofei

Il Chelsea di Pochettino ha giocato alla pari, ma il club di Londra continua a non vincere nulla da due anni. Strano, ma vero. In Coppa di Lega, rinominata Carabao Cup, restano cinque i successi del Chelsea, l’ultimo risale al 2015, quando fu superato in finale il Tottenham, allenato all’epoca proprio da Pochettino, che quindi deve fare i conti con una sorta di maledezione. Il Liverpool di Klopp, invece, fa cifra tonda e sale a dieci trofei vinti in questo torneo.