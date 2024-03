Getafe, che sfortuna per l'ex Roma Borja Mayoral: crac al menisco, stagione finita

Brutte notizie per Borja Mayoral. L'ex attaccante della Roma, protagonista di una stagione super col suo Getafe, è costretto a fermarsi. La sua stagione si conclude così in anticipo (a quota 15 gol, uno in meno di Bellingham) dopo l'infortunio al menisco del ginocchio sinistro e la necessità dell'intervento chirurgico.