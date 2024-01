Stagione da sogno quella che sta vivendo in Liga l'ex attaccante della Roma, Borja Mayoral. Lo spagnolo, anni 26, è il re dei bomber del suo Getafe che sogna la Copa del Rey e un posto in Europa per il prossimo anno. Al momento sono 14 i suoi gol di cui 12 in Liga, meglio di lui ha fatto solo Morata dell'Atletico Madrid.