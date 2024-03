Bernardeschi, pallonata involontaria a un tifoso: quello che fa dopo è da applausi

Bellissimo gesto di Federico Bernardeschi. Durante l'allenamento con il suo Toronto, l'ex attaccante della Juventus ha colpito involontariamente un tifoso che era sugli spalti con una pallonata. Bernardeschi è subito corso dal tifoso per sincerarsi delle sue condizioni e poi, oltre a scusarsi, gli ha anche regalato la felpa che stava indossando in quel momento.

La reazione del pubblico al gesto di Bernardeschi

Un bel gesto molto apprezzato dai presenti che lo hanno applaudito mentre Bernardeschi tornava in campo per riprendere l'allenamento. Il video dell'accaduto è apparso sui social ed è divenuto virale nel giro di poche ore. Il Toronto di Bernardeschi e Insigne è quarto in classifica a quota sette punti dopo quattro giornate.