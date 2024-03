Insigne, primo ko e litigio con l'allenatore avversario: cosa è successo

Prima sconfitta in campionato per il Toronto di Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi . La squadra canadese è stata sconfitta 2-1 dal New York City allo Yankee Stadium. Animi caldi con il totale di un rosso e otto gialli e, soprattutto, un litigio a fine primo tempo .

Cosa è successo durante l'intervallo?

Protagonista dell'episodio proprio l'ex capitano del Napoli. Insigne, infatti, ha avuto un acceso confronto con l'allenatore avversario, Nick Cushing. Coi gesti ha mimato un invito a riparlarne dopo, mentre Bernardeschi ha provato a calmarlo. Ci è riuscito poco dopo, con la gara che in quel momento era ancora sul risultato di uno a uno. Non ci sono state ulteriori conseguente nella ripresa. Per il Toronto si tratta del primo ko in Major League Soccer. In classifica quarto posto e sette punti.