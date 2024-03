Gasly passione calcio: diventa co-proprietario di una squadra

Non solo Formula Uno per Pierre Gasly. Il pilota francese non ha mai nascosto la sua passione per il calcio. Il suo idolo è Zidane e tifa Paris Saint-Germain. Da oggi, nella sua "bacheca" calcistica, può aggiungere anche il fatto di essere co-proprietario di una squadra. Infatti Gasly ha investito nel Versailles FC, squadra della terza serie francese.