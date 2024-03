Guendouzi e Thuram protagonisti con la Francia: siparietto con Camavinga

Francia, Guendouzi e Thuram protagonisti in ritiro con Camavinga

A fine allenamento, a tre giorni dalla prestigiosa amichevole con la Germania, Eduardo Camavinga si è improvvisato cronista per alcuni minuti, appropriandosi di un microfono e chiamando a sé alcuni compagni di nazionale. Tra questi, un fuoriclasse del calibro di Ousmane Dembelé e gli "italiani" Thuram e Guendouzi. "Alla base di tutto c'è una solida e coerente organizzazione, - ha dichiarato, con un sorriso, l'attaccante dell'Inter - abbiamo due top player come Alphonse Areola e Kylian Mbappé, un vero numero 10 come Dembelé e la squadra corre e sta bene. Abbiamo i nostri tifosi da ringraziare, che verranno in tanti in trasferta martedì sera, quindi dovremo vincere e tornare a casa", ha concluso Thuram.

Camavinga ha poi invitato Guendouzi ad intervenire, definendolo "un giocatore importante" per la nazionale transalpina, anche dopo i tre gol realizzati in allenamento: "Sono molto contento della prestazione di oggi, - ha confermato il centrocampista della Lazio di Tudor - dopo aver incontrato di nuovo il gruppo. Una buona prestazione di tutta la squadra, anche grazie ad un buon pressing che ci ha permesso di recuperare tanti palloni e di avere tante possibilità".