Guendouzi convocato dalla Francia di Deschamps: sostituisce Griezmann

Griezmann lascia il ritiro della Francia, convocato Guendouzi

Al suo primo allenamento alla guida della Lazio, Igor Tudor non ritroverà Matteo Guendouzi. L'ex centrocampista dell'Olympique Marsiglia, infatti, raggiungerà in queste ore il ritiro della nazionale francese per sostituire l'infortunato Antoine Griezmann, fermato da un problema alla caviglia. Occasione importante per Guendouzi, che prenderà parte alle amichevoli del 23 marzo contro la Germania e del 26 contro il Cile. Il ragazzo è atteso entro la giornata di domani nel ritiro di Clairefontaine: andrà ad unirsi agli interisti Pavard e Thuram, allo juventino Rabiot e ai milanisti Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud.