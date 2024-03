"Ho lasciato l'Arsenal per una donna, che errore!". Il rammarico di un big

Calcio e amore possono non andare d'accordo. Ne sa qualcosa Emmanuel Petit , ex centrocampista di Arsenal, Chelsea e Barcellona . Una sola stagione ai blaugrana, un bel flop. E il motivo lo ha spiegato lo stesso francese.

Petit e il Barcellona per amore

Queste le sue parole al canale Astro Arena: “Ho lasciato l’Arsenal per una donna. Mi sono sempre piaciuti il Barcellona e il Real Madrid, due dei club più grandi del mondo. Ma sarei dovuto rimanere all’Arsenal, senza dubbio. A volte l’erba non è più verde altrove. È meglio rimanere dove sei quando ricevi amore, felicità e hai successo. Se potessi tornare indietro nel tempo, probabilmente prenderei una decisione diversa“. Nello stesso anno in cui si trasferì in Spagna, Petit sposò l’attrice francese Agathe de La Fontaine. I due divorziarono dopo due anni.