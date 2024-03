Spagna-Brasile diretta ore 21.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

C'è grande attesa per l'amichevole di lusso tra Spagna e Brasile. Le due nazionali si preparano rispettivamente per gli Europei e per la Copa America.

Spagna-Brasile, l'orario

La sfida amichevole Spagna-Brasile si giocherà questa sera alle ore 21.30 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid.

Dove vedere Spagna-Brasile in diretta tv

La partita tra Spagna e Brasile sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su Canale 20. Potrete seguire la partita anche con la diretta testuale sul Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Spagna-Brasile in streaming

La sfida amichevole Spagna-Brasile potrete seguirla in streaming scaricando le applicazioni Now, Sky Go e Mediaset Infinity su tutti i vostri dispositivi mobili: pc, tablet, smartphone.

La probabile formazione di De la Fuente

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabián, Rodri, Sancet; Lamine Yamal, Morata, Dani Olmo. Ct: De la Fuente.

La probabile formazione di Dorival

BRASILE (4-3-3): Bento; Danilo, Bremer, Beraldo, Ayrton Lucas; Douglas Luiz, Paquetá, Guimaraes; Rodrygo, Endrick, Vinicius. Ct: Dorival.

Spagna-Brasile, la cronaca

La Spagna reduce dalla sconfitta contro la Colombia si prepara agli Europei. Nel Gruppo B ci sarà anche l'Italia con Croazia e Albania. Il Brasile, invece, tra pochi mesi disputerà la Coppa America e, intanto, continua a lavorare per il Mondiale, anche se sono state diverse le sconfitte durante le qualificazioni. L'ultima contro l'Argentina. Grande attesa per le prove di Vinicius jr - ieri in lacrime in conferenza parlando di razzismo - e Rodrygo a "casa propria" ma anche di Morata nello stadio in cui vive i derby con il suo Atletico.