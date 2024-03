Vinicius jr in lacrime per il razzismo: la frase che allarma i tifosi

Vinicius jr scoppia in lacrime in conferenza stampa alla vigilia della sfida amichevole tra il suo Brasile e la Spagna. Il tema razzismo è un argomento delicato, l'attaccante del Real Madrid ne è spesso vittima in Liga: "Ho sempre meno voglia di giocare, sono sempre più triste, ma continuo a lottare e non ho mai pensato di lasciare la Spagna perché significherebbe darla vinta ai razzisti. Voglio solo giocare a calcio e non voglio che altre persone come me soffrano".