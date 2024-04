Scontri Trabzonspor-Fenerbahce, la maxi sanzione dopo la violenza in campo

Le sanzioni del giudice sportivo dopo gli scontri di Trabzonspor-Fenerbahce

Il Trabzonspor, dopo i violenti scontri del 17 marzo 2024, sarà costretto a disputare ben sei partite a porte chiuse, in assenza di pubblico. Una maxi sanzione tanto importante quanto attesa, considerando quanto accaduto sul terreno di gioco dell'impianto sportivo di Trebisonda al termine del big match con il Fenerbahce. Le sanzioni fanno riferimento alla violenta invasione di campo di alcuni supporters del Trabzonspor, arrivati ad aggredire i calciatori della squadra di Istanbul, rea di aver festeggiato in maniera "eccessiva" la vittoria in trasferta. Inoltre, la giustizia sportiva della Federcalcio turca ha squalificato per una giornata anche due giocatori del Fenerbahce: si tratta del difensore olandese Jayden Oosterwolde, che ha colpito un tifoso del Trabzonspor entrato in campo per la rissa finale, e il portiere Irfan Can Egribayat. In seguito agli incidenti di tre settimane fa, sono stati tredici i tifosi fermati, cinque dei quali sono ancora agli arresti.