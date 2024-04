Razzismo, una squadra si ritira da un torneo giovanile per insulti a minorenni

Razzismo contro minorenni: il NY Red Bulls si ritira da un torneo giovanile

Questo secondo quanto riportato da The Athletic, con la squadra americana che ha poi deciso di ritirarsi dalla competizione con un comunicato ufficiale: "I New York Red Bulls hanno deciso di ritirarsi dai tornei Under 15 e Under 17. Non c'è spazio per discriminazioni nel gioco competitivo. Come scoietà, supportiamo i nostri giocatori dentro e fuori dal campo di gioco".