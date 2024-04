Dinamo Zagabria, l'incredibile mossa per convincere Modric a tornare

Luka Modric ha vinto tutto con la maglia del Real Madrid, Pallone d'Oro compreso, ma è cresciuto nella Dinamo Zagabria, dove ha anche giocato nella prima squadra tra il 2005 e il 2008. Il club croato, visto che il contratto del centrocampista è in scadenza con i Blancos, si è messa in mostra in modo alquanto particolare per provare a riabbracciare il proprio talento.