Lunin, la super parata nell'allenamento del Real Madrid è virale

Tra mille stelle, Lunin è certamente una delle migliori rivelazioni di questa stagione del Real Madrid. Il protiere ucraino era arrivato ai Blancos nel 2020 con un grande carico di aspettative. Negli ultimi tre anni però non era mai riuscito a togliere il posto a Courtois giocando appena 17 partite in tre stagioni, contando tutte le competizioni. Il brutto infortunio del belga al menisco ha dato la grande possibilità a Lunin che non l'ha sprecata superando Kepa e diventando il titolarissimo di Ancelotti.