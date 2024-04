Lo sfogo di Benzema in Arabia: "Non posso vincere le partite da solo"

Dopo il pareggio a reti bianche tra Al Ittihad e Al Taawoun, Karim Benzema ha rilasciato diverse dichiarazioni in zona mista davanti ai giornalisti. L'attaccante francese ha giocato per tutti i novanta minuti senza riuscire a segnare, confermando la sua stagione negativa in Arabia Saudita (non segna dal 15 dicembre).