Roma, ansia anche per Vina: malore dopo uno scontro alla testa, portato in ospedale

Non solo N'Dicka. Anche dall'altra parte del mondo un ex Roma si è fatto male finendo in ospedale. Si tratta di Vina che ha lasciato il campo dopo uno scontro di testa con Adriano Martins, che è stato bendato e portato via in ospedale L' esterno del Flamengo, invece, ci sono stati attimi di paura perché prima è rimasto in panchina a riposare, ma dopo ha avuto un malore e quindi è stato ricoverato.