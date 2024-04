N'Dicka diretta, come sta: aggiornamento sulle condizioni dopo il malore LIVE

UDINE - Evan N'Dicka ha avuto un malore nella giornata di ieri, durante la partita Udinese-Roma , che poi è stata sospesa perché De Rossi e i suoi compagni di squadra erano sotto shock per l'accaduto . Si è temuto il peggio, che la vita del difensore giallorosso fosse a rischio . N'Dicka, infatti, si è accasciato al suolo e ha lasciato il campo in barella per raggiungere l'ospedale. Segui gli aggiornamenti in diretta...

12:18

Balzaretti: "N’Dicka è più tranquillo"

Federico Balzaretti, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese con un passato alla Roma, è intervenuto su Radio Serie A: "N’Dicka sta bene, quello che so è quanto letto dagli aggiornamenti pubblicati, sarà il club stesso a dare maggiori informazioni. Le notizie sono positive rispetto allo spavento di ieri e questo ci fa bene sperare. Sembra che il peggio sia passato, però aspettiamo comunicazioni ufficiali da parte della Roma. È stato con lui ieri sera fino a tardi il nostro difensore Kamara, suo compagno in nazionale e ci ha fatto sapere che Evan era più tranquillo. La data recupero? Sarà decisa dopo la partita di giovedì di Europa League, noi siamo a disposizione".

12:06

Bassetti polemico sul caso N’Dicka

"Alcuni politici italiani senza alcuna competenza scientifica e - soprattutto senza conoscere i referti medici - si interessano al caso del giocatore della Roma N’Dicka per addurre i soliti sospetti sui vaccini. Gli ricordo che nel calcio italiano sono sempre successi eventi simili, da Manfredonia a Morosini per passare da Curi e Astori, solo per citarne alcuni. Non si rendono conto del male che stanno facendo ai vaccini e indirettamente ai cittadini che dovrebbero tutelare e rappresentare". L’ha scritto su X Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova.

11:55

N’Dicka, il migliore della difesa fino al malore

Fino al momento del malore, evento che ha interrotto Udinese-Roma, N’Dicka aveva giocato bene: 7 duelli vinti su 10 e anche molti ingressi nella trequarti avversaria. E' stato il migliore della difesa giallorossa.

11:40

E' morto Mattia Giani: calcio in lutto

È morto all'ospedale di Careggi il calciatore Mattia Giani, 26 anni, che ieri aveva accusato un attacco cardiaco sul campo dello stadio comunale di Campi Bisenzio (Firenze) durante la gara del campionato di Eccellenza tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino. L'ha scritto il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni, in un post su Facebook. Giani si è sentito male nello stesso giorno di N'Dicka. APPROFONDISCI

11:29

Roma, giorno libero

In attesa di altre buone notizie da N'Dicka, De Rossi ha cancellato l'allenamento odierno dando alla squadra un giorno libero. Giovedì la Roma giocherà all'Olimpico il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Milan.

11:15

N'Dicka, possibili dimissioni

Per ora sono solo rumors non confermati: N'Dicka potrebbe essere dimesso nelle prossime 24 ore dall’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, struttura nella quale ha trascorso una nottata tranquilla.

11:10

Non solo N'Dicka

Anche Mattia Giani si è sentito male il 14 aprile, una data disgraziata ricordando il dramma del calciatore del Livorno Piermario Morosini, che morì in campo dopo aver accusato un malore contro il Pescara.

10:53

Boniek su N'Dicka: "Ho avuto un flash"

L'ex attaccante della Roma e attuale vicepresidente della Uefa ha parlato del malore di N'Dicka. LEGGI TUTTO

10:38

Righetti: "N'Dicka? Scena da brividi"

"Le espressioni dei giocatori sono state preoccupanti. Anche io ebbi un’esperienza del genere e persi i sensi al pronto soccorso, dopo furono bravi ed ebbi la fortuna del fisico sportivo che mi aiutò. Vedere una scena del genere è da brividi. Mi auguro che sia N'Dicka sano, che torni a giocare o meno adesso è l’ultimo dei pensieri", l’ha detto l’ex giallorosso Ubaldo Righetti a Radio Romanista.

10:27

Ulivieri elogia De Rossi e Cioffi

"Credo sia doveroso sottolineare con riconoscenza, in una simile circostanza, il comportamento di slancio assunto sul campo da Daniele De Rossi, subito seguito dal collega Gabriele Cioffi, allenatori che hanno dimostrato concretamente il modo migliore di reagire davanti a un evento destabilizzante, mettendo davanti a ogni altra considerazione i valori di umanità rispetto al calcolo. Con loro si è distinto l’arbitro Luca Pairetto", ha detto Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, dopo il caso N'Dicka.

10:16

N'Dicka, nottata tranquilla

N'Dicka ha trascorso una nottata tranquilla all'ospedale. Nessun allarme. Oggi sono previsti altri accertamenti presso la struttura dove è ricoverrato, in base ai quali si capirà quando sarà dimesso. C'è attesa per i bollettini che saranno gestiti dalla Roma, che è rimasta in costante contatto con il medico del club, sempre accanto al difensore ivoriano.

9:47

Quanti messaggi per N'Dicka

La notizia del malore di N'Dicka ha generato una serie di messaggi di solidarietà nel mondo del calcio. GUARDA LA GALLERY

9:27

N'Dicka, attesa per altri esami

L'ivoriano è entrato in ospedale ieri in codice giallo. Non è in pericolo di vita, non ha avuto un infarto. La prova degli enzimi cardiaci ha dato esito confortante. Ma è rimasto sotto osservazione dei medici dopo il malore. Si attendono altri esami. Una delle ipotesi è che la fibrillazione possa essere stata generata da una compressione polmonare causata forse dal duro contrasto avvenuto nel primo tempo con Lucca che lo aveva colpito al torace con una gomitata (involontaria) molto violenta.

9:14

N'Dicka, il dottore chiede silenzio: la risposta dello stadio

Quando N'Dicka è crollato a terra, il dottore della Roma ha chiesto silenzio per sentire i battiti del cuore. La risposta del pubblico è stata incredibile. APPROFONDISCI

8:59

Anche Vina in ospedale

Dall'altra parte del mondo, in Brasile, l'ex esterno della Roma si è sentito male dopo uno scontro aereo. LEGGI QUI

8:44

Malore N'Dicka, per Pairetto gestione top

L'arbitro di Udinese-Roma ha capito subito la situazione dimostrando di avere uno spiccato spessore umano. LEGGI DI PIU'

8:30

Roma terrorizzata

Quando N'Dicka si è sentito male, i suoi compagni di squadra hanno vissuto momenti drammatici. APPROFONDISCI

8:14

Udinese-Roma, quando sarà recuperata

Il calendario è fittissimo. Ma ci sono due caselle libere. LEGGI TUTTO

7:59

N'Dicka, notte in ospedale

Il difensore ivoriano della Roma, dopo il malore, è stato portato al Santa Maria della Misericordia per essere stato sottoposto a diversi accertamenti, tra cui una Tac. Ha passato la notte in ospedale: i medici hanno escluso l'infarto. APPROFONDISCI

