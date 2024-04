Roma, anche Mancini ricorda Mattia Giani: le parole da brividi sui social

ROMA - La morte di Mattia Giani ha sconvolto tutto il mondo del calcio italiano. E in maniera particolare Gianluca Mancini. Il fratello di Mattia, Elia, è fidanzato con la sorella del difensore della Roma, Arianna. Tra i due c’era un legame particolare, fatto soprattutto di incontri estivi a Forte dei Marmi, dove il difensore della Roma è solito trascorrere l'estate con la famiglia. Sui social Mancini ha condiviso una foto che li ritrae insieme proprio al mare. “Ciao Matti”, la scritta che accompagna la storia Instagram. Una giornata, quella di ieri, da dimenticare per il difensore giallorosso: lo spavento per N'Dicka e poi un lutto così duro. Per lui e per tutta la sua famiglia.