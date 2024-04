Udinese-Roma, quando verrà recuperata: ci sono due ipotesi. Le date possibili

Udinese-Roma dovrà essere terminata, ad ogni costo. Questo recita il regolamento. La partita riprenderà esattamente da dove è stata sospesa, dunque dal 71’ della ripresa, con il pallone fra i piedi di Okoye. Sì ma quando? La domanda è legittima perché il calendario è pieno di impegni e il tempo per recuperare il match è poco.

Recupero Udinese-Roma, le due possibili date

Ci sono però un paio di ipotesi: se la Roma dovesse arrivare in fondo all’Europa League, o nella settimana della finale di Coppa Italia (15 maggio) o in quella di Conference (la finale è in programma il prossimo 29 maggio).