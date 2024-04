Udinese-Roma diretta: Lukaku pareggia, segui la partita LIVE

UDINE - La Roma di Daniele De Rossi gioca al Bluenergy Stadium, la tana dell' Udinese di Cioffi. È una trasferta di campionato insidiosa quella valida per 32ª giornata di Serie A che si posiziona nel calendario a cavallo tra le due sfide di Europa League contro il Milan. La missione dei giallorossi è di vincere per avvicinarsi alla zona Champions. Segui live la partita.

19:32

74' - N'Dicka esce in barella

Si tranquillizza la situazione, con N'Dicka che esce in barella e accenna un ok con la mano. Applausi del pubblico per il difensore giallorosso.

19:31

73' - Ansia per N'Dicka

In campo anche il defibrillatore. Preoccupa N'Dicka che è caduto a terra da solo.

19:30

71' - N'Dicka a terra, entrano i medici

Resta a terra N'Dicka, che si accascia da solo. Immediato l'intervento dello staff medico.

19:28

70' - Invasione di campo

Gioco fermo a causa di un tifoso che entra in campo e si avvicina a Dybala per un selfie. Intanto due cambi per l'Udinese: dentro Ferreira e Zemura, fuori Kamara e Ehizibue.

19:27

69' - Ammonito Baldanzi

In ripartenza Baldanzi è costretto a commettere fallo su Kamara, ricevendo un cartellino giallo.

19:26

68' - Dybala scatenato

Si scatena la Joya, con un dribbling su due uomini in area e poi un colpo di tacco a favorire il cross di Baldanzi per Lukaku, murato dalla difesa.

19:25

66' - Ammonito Payero

Altro giallo per l'Udinese (il terzo), stavolta per un fallo su Dybala.

19:23

64' - GOL ROMA! Pareggia Lukaku

Cristante mette in mezzo, stacco incredibile di Lukaku che supera ampiamente i difensori dell'Udinese e di testa batte Okoye. Check del Var che conferma il gol: la Roma pareggia.

19:20

61' - Dybala murato

Schema dei giallorossi su punizione, con il tentato tiro al volo di Dybala che viene murato da Perez, poi rimasto a terra.

19:16

58' - Ammonito Bijol

Cartellino giallo per il difensore dell'Udinese, per una trattenuta ai danni di Lukaku.

19:14

57' - Samardzic pericoloso

Insidioso tiro a giro di Samardzic, che spaventa la difesa giallorossa.

19:11

53' - Doppio cambio Roma

Prime due mosse per De Rossi: fuori Aouar e Huijsen, dentro Karsdorp e Dybala. Llorente torna nella posizione da centrale.

19:08

50' - Ci prova Paredes

Tiro da fuori di Paredes ma Okoye è pronto e respinge il pallone. La Roma prova a costruire a caccia del vantaggio.

19:03

46' - Si riparte

Si ricomincia, per ora senza cambi. Roma che si schiera a quattro dietro, con Llorente nella posizione di terzino.

19:00

Huijsen, il clamoroso errore che ha portato al gol

La fotosequenza dell'errore del difensore giallorosso, che ha portato alla rete di Pereyra.