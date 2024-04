Recupero Udinese-Roma, cosa dice il regolamento: tutte le ipotesi

Paura, tensione, preoccupazione e dubbi. Sono minuti concitati per la condizione del calciatore della Roma N’Dicka, accasciatosi sul terreno di gioco di Udine in seguito a un malore. Udinese-Roma è stata prima interrotta e poi «definitivamente sospesa» come da comunicazione dell’arbitro agli allenatori e alle squadre. In casi come questi, viene disposta la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La sfida riprenderà dunque dal 72', quando cioè Pairetto ha fermato il gioco per accertarsi delle condizioni fisiche del difensore ivoriano. Si ripartirà ovviamente dal punteggio di 1-1 e le squadre completeranno i 18 minuti restanti più eventuale recupero.