Retroscena N'Dicka, cosa hanno detto i giocatori al club: "Senza di lui non torniamo a Roma"

Essere una squadra. Essere uomini, ancora prima che giocatori. Quando la partita tra Udinese e Roma è stata sospesa e Evan Ndicka portato in ospedale, i giocatori della Roma - con l'allenatore - sono stati netti: senza il difensore non sarebbero tornati a Roma. Capitanati da Lorenzo Pellegrini, i calciatori hanno detto al club, rappresentato dalla Ceo Lina Souloukou: andiamo in ospedale e restiamo con lui, se serve fuori, su un marciapiede, anche tutta la notte. Da lì la decisione di andare immediatamente, in pullman, da N'Dicka.