Diretta N'Dicka, malore in campo a Udine: come sta. Terrore per De Rossi e la Roma LIVE

Paura per Evan N'Dicka al 72' durante Udinese-Roma : il difensore giallorosso si è accasciato a terra durante Udinese-Roma per un malore al petto. De Rossi è rientrato negli spogliatoi: "Fateci sapere come sta" e la Roma ha chiesto di non giocare. D'accordo sia l'Udinese sia l'arbitro Pairetto. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

21:10

Lina Souloukou, De Rossi e Pellegrini parlano con N'Dicka: condizioni buone

La Ceo Lina Souloukou, Daniele De Rossi e Lorenzo Pellegrini hanno potuto vedere e parlare con N'Dicka. Il giocatore sta facendo la tac, ma le sue condizioni sono buone

21:00

La Roma in ospedale, le immagini

La Roma arriva in ospedale. QUI LE IMMAGINI

20:58

De Rossi sale in reparto

De Rossi è potuto salire in reparto da N'Dicka, con lui Pellegrini e Renato Sanches

20:57

Arriva il tweet della Lazio

Arriva anche il tweet della Lazio: "Forza Evan, ti siamo vicini"

20:55

La Roma è arrivata in ospedale, Pellegrini, De Rossi e Renato Sanches si staccano dagli altri

La Roma è arrivata in ospedale. C'è tutta la delegazione al completo. Più staccati dagli altri Pellegrini, il capitano, De Rossi, l'allenatore e Renato Sanches, uno dei giocatori a cui N'Dicka è più legato

20:46

Come sta N'Dicka, il messaggio di Juve e Atalanta

Anche Juventus e Atalanta hanno mandato messaggi di in bocca al lupo a N'Dicka, così come il Sassuolo. Il difensore della Roma è arrivato in giallorosso la scorsa estate

20:42

Lo stadio di Udine fa silenzio, la richiesta del dottore della Roma

Al momento dell'ingresso in campo del medico della Roma il dottore ha chiesto il silenzio dello stadio per controllare il battito. Il pubblico di Udine si è ammutolito definitivamente

20:38

La Roma lascia lo stadio direzione ospedale

La Roma ha lasciato lo stadio di Udine direzione ospedale. N'Dicka è ricoverato al terzo piano, l'ospedale è vigilato da decine di agenti e carabinieri

20:36

N'Dicka news, i giocatori dell'Udinese abbracciano quelli della Roma

In attesa che il pullman della Roma lasci lo stadio, i giocatori dell'Udinese sono insieme a quelli della Roma e abbracciano quelli più colpiti

20:35

Condizioni N'Dicka, come sta il giocatore

La buona notizia conferma quello che già era stato detto in precedenza: il giocatore non è in pericolo di vita

20:32

Forza Evan in tendenza su X e sui social

Intanto sui social è in tendenza Forza Evan: tutto il mondo del calcio è vicino al difensore della Roma

20:30

N'Dicka è in ospedale, dove è ricoverato

N'Dicka è stato trasportato nel reparto di emodinamica dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine diretto dal primario di cardiologia, Massimo Imazio.

20:29

La Roma sta andando in ospedale

La Roma è pronta: tra poco De Rossi, i dirigenti e i giocatori andranno in ospedale da N'Dicka

20:28

Il messaggio del Milan

Il messaggio del Milan, prossimo avversario della Roma in Europa League, è in francese: "Siamo tutti con te"

20:27

Arriva anche il messaggio del Napoli

Arriva anche il tweet del Napoli: "Forza Evan"

20:23

I messaggi di Antonello Venditti e Rosella Sensi

Tantissimi i messaggi per Evan N'Dicka. Scrive Rosella Sensi: "L'importante è solo che N'Dicka possa riprendersi, che si sia trattato solamente di un grande spavento. Aspettiamo notizie fiduciosi. In queste ore di apprensione voglio fare i complimenti alle due squadre, all'arbitro e al pubblico di Udine che ha capito subito la gravità della situazione mostrando una grande prova di sportività e umanità. Forza Evan, siamo tutti con te". Queste, invece, le parole di Venditti: "Grazie Udine, con la speranza che tutto si risolva nel migliore dei modi". QUI TUTTE LE LORO PAROLE

20:21

Malore N'Dicka: arriva il tweet dell'Udinese

Arriva anche il tweet di sostegno dell'Udinese: "Siamo con te". La società friuliana è stata perfetta nell'offrire alla Roma massima collaborazione in momenti concitati

20:17

De Rossi, la frase dopo il malore di N'Dicka

De Rossi e la Roma vorrebbero non rientrare stasera ma vorrebbero prima andare all'ospedale a verificare le condizioni di N'Dicka. QUI LA FRASE AL MOMENTO DEL MALORE

20:14

N'Dicka ricoverato in codice giallo

N'Dicka ricoverato in codice giallo. L'ecg fatto immediatamente è stato definito "preoccupante"

20:13

Anche i tifosi della Roma presenti a Udine cercano di capire cosa fare

Anche i tifosi della Roma a Udine cercano di capire cosa fare: in campo Pellegrini e Mancini hanno parlato con loro. QUI LE IMMAGINI

20:08

Malore per N'Dicka, il tweet della Roma

La Roma ha pubblicato un tweet sulle condizioni di N'Dicka: "A seguito di un malore accusato in campo da Evan Ndicka, Udinese-Roma è stata sospesa. Il calciatore è cosciente ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Forza Evan, siamo tutti con te!"

20:05

N'Dicka non è in pericolo di vita

N'Dicka, stando a quando risulta da Udine, non è in pericolo di vita

20:04

Roma e Udinese in silenzio

Come riportato da Dazn, né Roma né Udinese parleranno al termine della partita

20:01

Malore per N'Dicka, anche Mourinho segue la situazione

Anche José Mourinho, una volta saputo del malore per N'Dicka, segue a distanza la situazione, preoccupato come normale per il suo ex giocatore

19:59

De Rossi si è accorto subito della gravità della situazione

De Rossi si è accorto subito della gravità della gravità della situazione e ha trovato massima collaborazione da parte dell'arbitro e dell'Udinese

19:55

Minuti concitati: la Roma sta decidendo cosa fare

Sono minuti concitati questi a Udine: la Roma sta decidendo cosa fare, se rientrare nella capitale o restare a Udine e tornare domani

19:53

N'Dicka è cosciente

La buona notizia è che N'Dicka è cosciente. QUI LE IMMAGINI DEI GIOCATORI PREOCCUPATI IN CAMPO

19:52

La Roma esce dal campo

La Roma è uscita dal campo, De Rossi e i giocatori sono ancora sconvolti

19:46

La Roma resta in campo

Mentre l'Udinese è già rientrato negli spogliatoi, la Roma è ancora in campo. De Rossi e i giocatori sono sotto shock

19:45

N'Dicka in ospedale

N'Dicka sta per essere trasportato in ospedale a Udine

19:44

Le parole di De Rossi: "E' un infarto"

De Rossi ha riunito i giocatori in circolo e a loro, così come all'arbitro, ha detto: "E' un infarto"

19:41

Udine, Bluenergy Arena