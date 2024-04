N'Dicka, il contrasto che potrebbe aver causato il malore durante Udinese-Roma

N'Dicka non è in pericolo di vita. Il difensore della Roma è rimasto cosciente dopo il malore che lo ha costretto ad accasciarsi in campo, durante Udinese-Roma. Trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, il difensore ivoriano è stato sottoposto ad accertamenti non solo cardiologici: i medici non hanno escluso che il malore possa essere stato causato da un trauma di gioco.