De Rossi sotto shock dopo il malore di N'Dicka: la frase all'arbitro Pairetto

Momenti di paura a Udine , dopo che Evan N'Dicka si è accasciato a terra al 72' per un malore . Subito il difensore della Roma è stato portato fuori in barella ma grande è stata la preoccupazione sia tra i giocatori giallorossi che tra quelli dell'Udinese. Daniele De Rossi , sotto shock e con il viso tirato, è immediatamente sceso negli spogliatoi per accertarsi delle condizioni del suo giocatore. Appena rientrato sul terreno di gioco, il tecnico ha avuto un breve colloquio a bordo campo con Cioffi e l'arbitro Pairetto .

N'Dicka, De Rossi negli spogliatoi della Roma

"I ragazzi non ce la fanno a giocare", si è sentito dire De Rossi, visibilmente preoccupato. La partita è poi stata sospesa da Pairetto dopo qualche minuto. La Sores, Centrale operativa sanitaria regionale, ha reso noto che il calciatore è stato accolto in ospedale in codice giallo: significa che N'Dicka non è in pericolo di vita. Segui la nostra diretta per rimanere aggiornato sugli ultimi sviluppi.