Chi è Evan N'Dicka, il difensore ivoriano che ha avuto un malore a Udine

ROMA - Evan N'Dicka è stato tesserato dalla Roma durante la campagna acquisti dell’estate scorsa. Il giocatore è arrivato a parametro zero dai tedeschi dell’ Eintracht Francoforte . In questa stagione ha disputato con la maglia giallorossa 20 partite di campionato e 8 sfide di Europa League .

Evan N’Dicka, il profilo del giocatore

Evan N'Dicka è nato a Parigi il 20 agosto 1999 da genitori ivoriani. ha iniziato a muovere i primi passi da calciatore nel settore giovanile dell’Auxerre. Dopo l’esordio in Ligue2 con la maglia dei transalpini, è stato acquistato nell’estate del 2018 dall’Eintracht Francoforte. Dopo cinque stagioni trascorse in Bundesliga, il difensore è stato tesserato dalla Roma. In carriera ha vinto un’Europa League con l’Eintracht Francoforte nel 2022 e la Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio nel 2024.