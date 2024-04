N'Dicka, il dottore chiede silenzio per sentire il cuore: il pubblico risponde così

Attimi di spavento ma anche una grande lezione di civiltà, quella che arriva da Udine. N'Dicka si è accasciato a terra al 72' di Udinese-Roma e subito i giocatori in campo si sono attivati per richiamare i soccorsi in campo. Al momento dell'ingresso del medico della Roma, il dottore ha chiesto il silenzio dello stadio per controllare il battito. Il pubblico di Udine, percependo la gravità del momento, si è ammutolito definitivamente.