Striscione per Mancini durante Udinese-Roma, il difensore dalla panchina reagisce così

Primo tempo di Udinese-Roma, in panchina Gianluca Mancini sta guardando la partita. Poi però si alza all'improvviso: nel settore ospiti compare uno striscione firmato Curva Sud e dedicato proprio a lui. Dopo le polemiche del derby, dopo la multa e la scelta di raccogliere soldi da dare in beneficenza e dopo il gol di San Siro, i romanisti ribadiscono ancora una volta tutto il loro amore per il difensore. Sullo striscione c'è scritto: "Da voi non accetteremo mai nessuna morale. Gianluca Mancini ha ribadito che Roma è giallorossa e antilaziale". Firmato, come detto, Curva Sud. Mancini ha applaudito e i tifosi, a loro volta, gli hanno cantato il coro: "Uno di noi, Mancini uno di noi".