Roma, guarda il Bayer Leverkusen: pari al 97' contro il Dortmund

Tabellino Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen 1-1

Il Werder Brema batte lo Stoccarda

Successo casalingo per il Werder Brema che davanti al proprio pubblico ha battuto 2-1 lo Stoccarda. Punti vitali in chiave salvezza per i padroni di casa che con 34 punti allontanano la zona rossa della classifica di Bundesliga. Il risultato si sblocca al 28' della prima frazione con il rigore trasformato in rete da Ducksch. Nella ripresa lo stesso Ducksch raddoppia al 49' per la sua doppietta personale. Lo Stoccarda prova a riportarsi in gara, ma il gol di Undav al 71' non basta. Finisce invece 1-1 Friburgo-Magonza.