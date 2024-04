Bufera River-Boca, gol dato e poi annullato dopo 4' al Var

BUENOS AIRES - Il Superclasico si è concluso con il trionfo del Boca Juniors sul River Plate . Una partita emozionante, decisa dalla doppietta di Merentiel e dal gol di Cavani , che valgono l'accesso in semifinale contro l’Estudiantes di La Plata. Non sono mancate, ovviamente, alcune polemiche , specialmente sul gol annullato al River .

Polemiche River sul gol annullato: cosa è successo

Al 5° minuto del secondo tempo, il colpo di testa di Herrera sorprende Sergio Romero e il River Plate festeggia il gol del vantaggio. L'esultanza però è stata interrotta dall'intervento del Var, con un check di oltre 4 minuti che ha poi annullato la rete visto che il pallone non ha oltrepassato la linea. Rimangono però dei dubbi, dato che da alcune inquadrature il pallone sembra ben oltre la linea. Il Var invece ha giudicato l'intervento di Romero fondamentale, trattenendo il pallone. A far discutere, inoltre, è l'assenza della goal line technology che avrebbe tolto qualunque dubbio su questo episodio. Una situazione simile a quanto successo in Spagna al Clasico.