River Plate-Boca Juniors, Merentiel risponde a Borja, diretta Superclasico: segui la Copa Argentina LIVE

BUENOS AIRES (Argentina) - Allo stadio Mario Kempes di Cordoba vanno in scena i quarti di finale della Coppa della Liga Profesional tra River Plate e Boca Juniors. La vincente troverà in semifinale l’Estudiantes di La Plata. Segui il Live

21:36

River Plate-Boca Juniors: inizia il secondo tempo

Le due squadre tornano in campo con gli stessi effettivi del primo tempo: nessun cambio nell'intervallo

21:20

All'intervallo è uno a uno

Termina il primo tempo allo stadio Mario Kempes di Cordoba: il risultato è di uno a uno. River Plate in vantaggio grazie al gol di Borja, pareggio del Boca Juniors con Merentiel allo scadere del primo tempo

21:16

46' Pareggia il Boca Juniors!

Merentiel firma il pareggio battendo Armani dopo una bella percussione sulla destra di Advincula

21:13

43' Il Boca torna in avanti, il tiro di Saralegui viene respinto

Il Boca Juniors prova a reagire alla ricerca del pareggio: il tiro di Saralegui viene respinto in extremis da Diaz appostato davanti alla porta di Armani

21:11

41' Il Boca rischia ancora

Gran destro di Herrera in corsa, Romero alza la palla sopra la traversa: altro rischio per il Boca Juniors

21:10

40' Arriva il primo cartellino giallo

Echeverri impedisce la ripresa del gioco, l'arbitro sanziona il giocatore del River Plate con il cartellino giallo

21:08

38' Boca Juniors poco incisivo in avanti

La formazione di Martinez fatica a organizzare una manovra offensiva convincente: ennesimo errore in avanti per Cavani che sbaglia la verticalizzazione per Zenon

21:04

34' Diaz minaccia la porta del Boca Juniors

Il colpo di testa del difensore del River Plate - sugli sviluppi di un corner - termina sopra la traversa

21:00

30' Il Boca Juniors accenna una reazione

La formazione di Martinez prova a mettere un po' di pressione agli avversari: il cross di Cavani non trova sul secondo palo Zenon che si era inserito tempestivamente in area. Nell'azione seguente Diaz anticipa tutti mettendo la palla in calcio d'angolo: sale la pressione del Boca.

20:50

20' Punizione dal limite per il Boca: palla fuori di un soffio

Buona opportunità per il Boca Juniors che conquista un calcio di punizione al limite dell'area avversaria: la conclusione di Zenon sfiora il palo

20:48

18' Occasione per il River

Colidio non riesce ad arrivare su un buon cross di Aliendro indirizzato sul secondo palo: River ancora pericoloso dalle parti di Romero

20:45

15' Nessuna reazione del Boca Juniors

La squadra di Martinez ha accusato il colpo dopo il vantaggio del River Plate: il Boca Juniors non riesce a riorganizzarsi e ora soffre l'iniziativa degli avversari

20:40

10' River in vantaggio!

Ripartenza velocissima di Echeverri, assist per Borja che batte Romero! River Plate in vantaggio dopo dieci minuti. Sorpresa la difesa del Boca Juniors che - presa di infilata - non riesce a contenere il rapido contropiede degli avversari

20:38

8' Partita equilibrata

Avvio cauto da parte delle due squadre: finora nessuna occasione da gol

20:30

River Plate-Boca Juniors: è iniziata la partita!

Allo stadio Mario Kempes di Cordoba è iniziata la sfida dei quarti di finale della Copa de la Liga Profesional. Dopo i novanta minuti, in caso di parità, non sono previsti i tempi supplementari ma si andrebbe direttamente ai rigori. Squadre in campo con le divise classiche: River con maglia bianca con banda diagonale rossa, calzoncini rossi e calzettoni bianchi, Boca Juniors con la maglia azzurra con banda orizzontale color oro, calzoncini e calzettoni azzurri.

20:20

Copa, l'altra semifinale sarà Velez-Argentinos Juniors

In attesa di conoscere chi - tra River Plate e Boca Juniors - sfiderà l'Estudiantes La Plata, si conoscono già le altre due squadre che si sfideranno nell'altra semifinale che vedrà protagoniste Argentinos Juniors e Velez Sarsfield

20:15

River Plate-Boca Juniors, le formazioni ufficiali

River Plate (4-3-1-2): Armani; Herrera, González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Nacho Fernández, Villagra, Aliendro; Echeverri; Colidio, Borja. All. De Michelis

Boca Juniors (4-4-2): Romero; Advíncula, Lema, Rojo, Blanco; Saralegui, Equi Fernández, Pol Fernández, Kevin Zenón; Merentiel, Cavani. All. Diego Martínez

Arbitro: Yael Falcón Pérez

20:10

River-Boca, una festa a Cordoba

La sfida del Superclassico in programma allo stadio Mario Kempes di Cordoba ha trasformato la trasferta delle due tifoserie inuna vera e propria festa alla vigilia della partita. I supporter delle due squadre si sono organizzati con barbecue (Leggi di più)

20:05

Albo d’oro

La Copa de la Liga Profesional è giunta alla sua quinta edizione. Il Boca Juniors ha vinto il torneo d’esordio nel 2020, l’anno successivo ha trionfato il Colon, nel 2022 il Boca Juniors ha bissato il successo mentre nella scorsa stagione ha vinto il Rosario Central.

19:50

Copa, in palio c’è la Libertadores

Chi vince la Copa de la Liga Profesional, si qualifica per la successiva Copa Libertadores, la Champions League del Sudamerica. Oltre al valore sportivo del trofeo, la qualificazione alla massima competizione sudamericana regala una valenza molto significativa alla Copa de la Liga Profesional.

19:45

River-Boca, il precedente nella Copa de la Liga

In questa stagione River Plate e Boca Juniors si sono già affrontate nella fase a gironi della Copa de la Lega Profesional. La partita si è conclusa sul risultato di parità, l’uno a uno finale è stato sancito dal gol di Solari e dal pareggio ospite di Medina.

19:30

La Copa de la Liga Profesional

Alla manifestazione prendono parte tutte le squadre della massima divisione argentina. Il format utilizzato nelle edizioni precedenti prevede due gruppi con girone all'italiana, e una successiva fase ad eliminazione diretta riservata alle prime quattro squadre di ogni raggruppamento. Nella fase a eliminazione diretta - ad eccezione della finale - in caso di parità dopo il novantesimo sono previsti direttamente i calci di rigore.

Cordoba, Stadio Mario Alberto Kempes