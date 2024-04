"Ha nascosto le feci in auto": lo scherzo disgustoso a Richards

Micah Richards ha rivelato di essere stato vittima di uno scherzo disgustoso ai tempi del Manchester City. Nel corso del nuovo podcast "The Rest Is Football", condotto da Gary Lineker ed a cui prende parte anche l'ex bomber della Premier League Alan Shearer, Richards ha raccontato: "Qualcuno, e ancora oggi non so chi sia, ha nascosto le sue feci in una piccola scatola che ha nascosto vicino alla ruota di scorta della mia macchina".