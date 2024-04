Apoteosi Maresca: il Leicester torna in Premier League, decisivo il ko del Leeds

LONDRA (INGHILTERRA) - Il Leicester torna in Premier League dopo una sola stagione di purgatorio. Reduci da una stagione trionfale in Championship (la Serie B inglese) le ' Foxes ', allenate da Enzo Maresca , festeggiano la promozione con due giornate d'anticipo davanti alla tv.

Leicester promosso in Premier League: decisivo il ko del Leeds

La squadra di Maresca festeggia il ritorno nella massima divisione inglese grazie al pesante ko del Leeds United, prima inseguitrice: decisivo il ko dei 'Peacocks', battuti 4-0 a Loftus Road dai padroni di casa del Qpr. Il Leicester è infatti in testa al campionato a quota 94 punti (con 44 partite giocate) contro i 90 (45 partite giocate) del Leeds e non può più essere raggiunto dalla squadra di Daniel Farke. Inoltre, in caso di successo sul Preston e contemporanea non vittoria dell'Ipswich (terzo a 89 punti con 43 gare disputate) con l'Hull City, Enzo Maresca conquisterebbe matematicamente anche il primo posto in Championship.