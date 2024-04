Cortouis non giocherà l'Europeo, la conferma del ct del Belgio

Thibaut Courtois non parteciperà agli Europei. Lo aveva annunciato proprio lui a dicembre ma ora è arrivata la conferma anche di Domenico Tedesco . Il ct del Belgio, infatti, ha dichiarato: “Su questo tema è già stato detto tutto. Non voglio giocare a ping pong, sono d’accordo con questo. Ci concentriamo sui giocatori che sono in forma".

Perché il portiere non parteciperà agli Europei?

Courtois paga la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, un brutto infortunio che lo ha costretto a diversi mesi di stop con il Real Madrid. Per lui a marzo c'è stata anche una ricaduta. Per questo aveva annunciato già a dicembre la sua assenza da Euro 2024. Ora sono arrivate anche le parole del ct del Belgio a chiarire ogni eventuale dubbio sulla vicenda. Il Real si sta preparando per l'andata delle semifinali di Champions col Bayern e in porta, ovviamente, ci sarà Lunin.