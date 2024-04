Bayern Monaco-Real Madrid ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Torna la Champions League. Oggi la prima gara valida per le semifinali tra Bayern Monaco e Real Madrid . Domani Borussia Dortmund-Psg per l'altra semifinale.

Bayern Monaco-Real Madrid, l'orario

La partita tra Bayern Monaco e Real Madrid si giocherà oggi all'Allianz Arena con calcio d'inizio alle ore 21.

Dove vedere Bayern Monaco-Real Madrid in diretta tv

La sfida Bayern Monaco-Real Madrid sarà visibile in diretta in chiaro su Canale 5 e in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Potrete seguire la sfida anche con la diretta testuale sul Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Bayern Monaco-Real Madrid in streaming

La sfida Bayern Monaco-Real Madrid sarà visibile non solo in diretta tv ma anche in streaming su Mediaset Infinity, su Sky Go e su Now scaricando le rispettive applicazioni sui vostri dispositivi mobili per pc, smarthpone e tablet.