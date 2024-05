Mourinho e la previsione azzeccata su Xabi Alonso nel 2019

Xabi Alonso, la previsione di Mourinho

Queste le sue parole a Top Eleven nel 2019: "Xabi Alonso può diventare un ottimo allenatore. Ha avuto una crescita simile alla mia. Suo padre era un giocatore e poi un allenatore. Poi lui è diventato un giocatore, molto più forte rispetto a me. Il suo posizionamento in campo e la sua conoscenza del gioco sono sempre stati di alto livello. Ha giocato in Spagna, in Inghilterra e in Germania. È stato allenato da Guardiola al Bayern, da me e Ancelotti al Real e da Benitez al Liverpool. Se mettiamo tutte queste cose insieme, credo che abbia le potenzialità per diventare un allenatore molto bravo".