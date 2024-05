"Amorim, niente Premier: resterà allo Sporting Lisbona"

Ruben Amorim resterà allo Sporting Lisbona anche il prossimo anno e rispetterà il suo attuale contratto che scade nel 2026. L'allenatore era stato accostato a Liverpool e West Ham , ma il suo futuro sarà ancora in Portogallo come riferito da "A Bola". Amorim è stato l'allenatore del ventesimo titolo nazionale dello Sporting e continuerà a guidare il club portoghese anche nella prossima stagione.

Niente Premier League per Amorim

Il West Ham aveva pensato a lui, ma alla fine punterà su Lopetegui come riferito dalla Spagna. Il suo nome era stato accostato anche al Liverpool, alla ricerca dell'erede di Klopp. Ma secondo quanto scrivono in Portogallo, non ci sono più dubbi sul suo futuro: Amorim continuerà ad essere l'allenatore dello Sporting Lisbona anche in futuro.