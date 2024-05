Zidane, che classe a 51 anni: la giocata che fa impazzire i tifosi

Passano gli anni, ma non tramonta la classe dei campioni. Come quella di Zinedine Zidane . L'ex centrocampista francese ha partecipato ad una serata evento per il centenario del Parc Lescure con tanti ex Bordeaux coinvolti come Lizarazu, Pires, Dugarry . Tra questi c'era ovviamente anche Zidane, 52 anni a giugno, che ha vestito la maglia del Bordeaux dal 1992 al 1996 prima di approdare alla Juventus .

La giocata di Zidane virale sui social

Durante la partita tante risate, divertimento ma anche momenti di forti emozioni. Come quando Zidane - in attesa di una nuova esperienza in panchina - riceve palla da sinistra e quasi sembra danzare sulla stessa. La controlla al volo, palleggia passeggiando sulla linea di fondo, sfera incollata al piede, eleganza nelle movenze, pubblico in delirio. Poi si ferma, Zidane, e appoggia per un compagno vicino. Un'azione virale sui social che conferma tutte le sue abilità tecniche che non tramonteranno mai.